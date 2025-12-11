Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Αθανάσιου Καββαδά

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε, με ευρεία πλειοψηφία, να εγκρίνει την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιου Καββαδά.

Η διαδικασία αφορά πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί και σχετίζονται με απάτη σε βάρος της περιουσίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατ’ επανάληψη, απιστία εις βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, επίσης κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε απιστία και συνέργεια σε απάτη – όλες κατά την περίοδο που ο κ. Καββαδάς ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας το 2016.

Στην ψηφοφορία, 256 βουλευτές υποστήριξαν την άρση της ασυλίας, 4 τάχθηκαν κατά, ενώ ένας δήλωσε «παρών».

Ο κ. Καββαδάς, τοποθετούμενος στην Ολομέλεια, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία διοικητική αρμοδιότητα στον Δήμο Λευκάδας, ούτε ως δήμαρχος ούτε ως αντιδήμαρχος. Τόνισε ότι δεν είχε εκτελεστικό ρόλο και πως, την περίοδο που διερευνάται, δεν συμμετείχε σε συνεδριάσεις ή ψηφοφορίες του δημοτικού συμβουλίου. Όπως είπε, δεν είχε γνώση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την υπόθεση πριν κληθεί να δώσει εξηγήσεις χωρίς όρκο, οπότε και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Ο βουλευτής εξήγησε ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά πολίτη στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 προς τον οικονομικό εισαγγελέα, με αίτημα να εξεταστεί αν ο Δήμος Λευκάδας λάμβανε το προβλεπόμενο 13% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών ενός πρατηρίου καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν εντός της μαρίνας. Η περίοδος τέλεσης κάποιων από τα αδικήματα που αναφέρονται στη δικογραφία καλύπτει τα έτη 2011 έως 2017. Όπως σημείωσε ο κ. Καββαδάς, μέρος αυτού του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με την περίοδο που ήταν ταυτόχρονα δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής.

Η αναφορά οδήγησε στον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας κατά δύο κατηγοριών προσώπων: αφενός κατά επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνταν στη μαρίνα και αφετέρου κατά μελών των δημοτικών συμβουλίων και προέδρων των οικονομικών επιτροπών της επίμαχης περιόδου — μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ίδιος.