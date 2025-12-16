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Πανελλαδική συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης: Για να μη λείψουν τα Χριστούγεννα σε κανένα παιδί
Ειδήσεις
12:17 - 16 Δεκ 2025

Πανελλαδική συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης: Για να μη λείψουν τα Χριστούγεννα σε κανένα παιδί

Reporter.gr Newsroom
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Στην πιο τρυφερή εποχή του χρόνου, όπου τα φώτα ανάβουν και οι καρδιές ζεσταίνονται, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει θερμή πρόσκληση σε όλους: να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μη λείψει η χαρά των Χριστουγέννων από κανένα παιδί στην Ελλάδα.

Η Πανελλαδική Εκστρατεία Συγκέντρωσης Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης πραγματοποιείται ώστε τα παιδιά και οι οικογένειες που δοκιμάζονται να βιώσουν τη μαγεία των γιορτών με αξιοπρέπεια, φροντίδα και ζεστασιά.

Με τη συμμετοχή του κοινού, ο οργανισμός στηρίζει:

  • Τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του σε όλη την Ελλάδα.

  • Τα παιδιά οικογενειών που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις πιο βασικές καθημερινές ανάγκες.

Για 30 χρόνια, χάρη στην υποστήριξη και την αγάπη των πολιτών, χιλιάδες παιδιά έχουν νιώσει τι σημαίνει να μην είσαι μόνος. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης δίνει δύναμη στον οργανισμό να συνεχίζει το έργο του.

Οργανισμός καλεί ιδιώτες και επιχειρήσεις, μικρούς και μεγάλους, να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας, προσφέροντας Χριστούγεννα γεμάτα φως, ασφάλεια και ελπίδα στα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, γίνεται ένας κρίκος σε μια αλυσίδα αγάπης που απλώνεται σε όλη τη χώρα.

Η διαδικασία συγκέντρωσης, διαχείρισης και διανομής των ειδών πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Κάθε προϊόν φτάνει με ασφάλεια στα Κέντρα Στήριξης και στις Τράπεζες Ειδών του Οργανισμού, όπου ταξινομείται και αποθηκεύεται προσεκτικά.

Συγκεντρώνονται τα ακόλουθα είδη:

  • Τρόφιμα και είδη βρεφικής φροντίδας

  • Είδη πρωινού, προσωπικής και οικιακής χρήσης

  • Προϊόντα καθαρισμού, ζυμαρικά, ρύζι, λάδι, μπαχαρικά

  • Συσκευασμένα Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα

  • Χαρτικά

Η συλλογή πραγματοποιείται στα 14 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε όλη την Ελλάδα:

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Αμαρουσίου, Τηλ: 2106095844

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Ιλίου, Τηλ: 2105781060

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Νέας Μάκρης, Τηλ: 2294096711

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Θεσσαλονίκης, Τηλ: 2310535629

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Πάτρας, Τηλ.: 2610332499

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Πύργου, Τηλ: 2621024080

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Κορίνθου, Τηλ: 2741071211

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Χαλκίδας, Τηλ: 2221079788

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Κέρκυρας, Τηλ: 2661080368, 2661020890

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Χανίων, Τηλ: 2821092300, 2821073000

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Ηρακλείου, Τηλ: 2810245162

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Ρεθύμνου, Τηλ: 2831055600, 2831440003

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Λάρισας, Τηλ: 2410555422, 2410560900

  • Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων Καβάλας, Τηλ: 2510232616

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