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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα τον Οκτώβριο
Ειδήσεις
12:40 - 18 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα παρουσίασε οριακή άνοδο τον Οκτώβριο του 2025, με τις αφίξεις να φτάνουν τα 2,82 εκατομμύρια και τις διανυκτερεύσεις (σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και διαμερίσματα) τα 11,15 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 1,1% και 1,8% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι αλλοδαποί τουρίστες συνέβαλαν σημαντικά στην άνοδο, αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων και διανυκτερεύσεων, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 4 ημέρες.

Πιο αναλυτικά, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 2.821.077 και οι διανυκτερεύσεις σε 11.145.425, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,1% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,2% στις αφίξεις και 2,0% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,5%.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,9% και 86,7%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 4,0 ημέρες.

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