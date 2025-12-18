Καραναστάσης: Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος στον πρώην βουλευτή σε έλεγχο αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στον κ. Καραναστάση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και αφορούν παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ανεξαρτήτως της ιδιότητας ή της δημόσιας παρουσίας του οδηγού.