Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου: 545 αλλοδαποί μεταφέρονται προσωρινά στο Ρέθυμνο

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι λιμενικές Αρχές, μετά από σήμα κινδύνου που εξέπεμψε πλοιάριο με 545 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Το Λιμενικό Σώμα αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε επιχείρηση διάσωσης που ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της δύναμης Frontex, καθώς και τρία παραπλέοντα εμπορικά πλοία που συνέδραμαν στο έργο των Αρχών.

Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μεταφέρονται σταδιακά στο κτίριο της Κιτρένωσης, στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά για τη διανυκτέρευση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε οι διασωθέντες να μετακινηθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μακροχρόνια φιλοξενία. Συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφερειακής Ενότητας προχωρούν στην προετοιμασία του χώρου, με την τοποθέτηση στρωμάτων και κουβερτών.

Παράλληλα, έντονες ανησυχίες εκφράζουν οι τοπικές αυτοδιοικητικές Αρχές αναφορικά με την καταλληλότητα του χώρου, ακόμη και για ολιγόωρη παραμονή μεγάλου αριθμού ατόμων.

Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή

Νωρίτερα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε ακόμη μία επιχείρηση νότια της Γαύδου, όταν εντοπίστηκε λέμβος με 32 αλλοδαπούς σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου από το νησί. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.