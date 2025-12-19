ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου: 545 αλλοδαποί μεταφέρονται προσωρινά στο Ρέθυμνο
Ειδήσεις
11:21 - 19 Δεκ 2025

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου: 545 αλλοδαποί μεταφέρονται προσωρινά στο Ρέθυμνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι λιμενικές Αρχές, μετά από σήμα κινδύνου που εξέπεμψε πλοιάριο με 545 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Το Λιμενικό Σώμα αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε επιχείρηση διάσωσης που ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της δύναμης Frontex, καθώς και τρία παραπλέοντα εμπορικά πλοία που συνέδραμαν στο έργο των Αρχών.

Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μεταφέρονται σταδιακά στο κτίριο της Κιτρένωσης, στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά για τη διανυκτέρευση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε οι διασωθέντες να μετακινηθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μακροχρόνια φιλοξενία. Συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφερειακής Ενότητας προχωρούν στην προετοιμασία του χώρου, με την τοποθέτηση στρωμάτων και κουβερτών.

Παράλληλα, έντονες ανησυχίες εκφράζουν οι τοπικές αυτοδιοικητικές Αρχές αναφορικά με την καταλληλότητα του χώρου, ακόμη και για ολιγόωρη παραμονή μεγάλου αριθμού ατόμων.

Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή

Νωρίτερα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε ακόμη μία επιχείρηση νότια της Γαύδου, όταν εντοπίστηκε λέμβος με 32 αλλοδαπούς σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου από το νησί. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
Ειδήσεις

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο
Ειδήσεις

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου
Ειδήσεις

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
01/07/2026 - 13:36

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δίκη Μελά-Ρέππα: Καταπέλτης ο εισαγγελέας – Ζήτησε την ενοχή τους και παραπομπή για κακούργημα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:27

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Ναυτιλία
01/07/2026 - 13:24

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 13:22

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:07

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 13:05

Καφούνης: Τέλος εποχής στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Ειδήσεις
01/07/2026 - 12:31

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:30

Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:29

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

Πολιτική
01/07/2026 - 12:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στον Λίβανο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 12:19

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:15

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 12:12

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Πολιτική
01/07/2026 - 12:06

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:54

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 11:43

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:41

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 11:36

Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Πολιτική
01/07/2026 - 11:31

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:27

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Σοβαρά τραυματισμένη 70χρονη, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Αναλύσεις
01/07/2026 - 11:24

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:08

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

Πολιτική
01/07/2026 - 11:04

Βολές Γερουλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης: Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Κάναμε δουλειά «ντετέκτιβ» για να βρούμε τα στοιχεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 10:51

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 10:41

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 10:26

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/07/2026 - 10:15

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ