Μετ’ εμποδίων η κίνηση στις εθνικές οδούς – Πού έχουν «χαλαρώσει» τα μπλόκα

Με πολύ μεγάλη δυσκολία συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, καθώς ουρές μέχρι και 10 χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί από τα διόδια Σχηματαρίου, αλλά και στον κόμβο της Ριτσώνας.

Σύμφωνα με αγρότες της Θήβας, η Τροχαία απομακρύνει περιοδικά τους κώνους, ανοίγοντας τους δρόμους κι επιτρέποντας τη διέλευση 40-45 οχημάτων κάθε φορά. Παράλληλα, στη Ριτσώνα μέχρι και αργά το μεσημέρι ήταν ανοιχτή μόνο μία λωρίδα, ενώ αργότερα οι αγρότες σε συνεννόηση με την Τροχαία άνοιξαν μία ακόμη λωρίδα, με το ίδιο να συμβαίνει και στα μπλόκα Αμφίκλειας και Βοιωτίας.

«Εξίμισι χιλιόμετρα πριν από τη Ριτσώνα μας βγάζουν προς δεξιά, χωρίς λόγο, γιατί τα τρακτέρ ήταν δεξιά, δεν υπήρχε κανείς στο οδόστρωμα, η διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν προς τη Θήβα με απίστευτες διακλαδώσεις, βρέθηκα μέσα στον χωματόδρομο και το GPS μας οδηγούσε εκεί», δήλωσε στο Mega μία δηγός.

Δυσκολίες και στη Θεσσαλονίκη

Εν τω μεταξύ, δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι Θεσσαλονικείς, καθώς η διαδρομή από την παρακαμπτήριο μέσω Σίνδου, Χαλάστρας και Κυμίνων διαρκεί 50 λεπτά και οι ουρές αγγίζουν τα 15 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου τετραπλάσια του κανονικού.

Μέλος του μπλόκου των Μαγλάρων δήλωσε ότι οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα προς Αθήνα· «ο δρόμος είναι ελεύθερος πλέον περιμένουμε από την αστυνομία να έρθει να δώσει την κυκλοφορία», είπε, προαναγγέλλοντας πως θα κλείσουν ξανά τον δρόμο το Σάββατο μέχρι και την επόμενη Τρίτη.

Ώρα αργότερα, ανακοινώθηκε πως στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα θα διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενώ προς τη Θεσσαλονίκη από τρεις, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Από παρακαμπτηρίους η κίνηση στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας

Στον κόμβο της Νίκαιας, όπου είναι το μεγάλο μπλόκο από τη Λάρισα, η διέλευση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριους, αφού η Τροχαία δεν επέτρεψε την κίνηση στον κεντρικό οδικό άξονα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, παρότι οι αγρότες άνοιξαν νωρίς το πρωί μία λωρίδα.

Ο φόρτος οχημάτων συγκεντρώνεται στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατυκάμπου, όπου υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες.

Αργότερα, οι αγρότες προτίθενται να κάνουν σύσκεψη, προκειμένου να διευθετήσουν και πάλι τα τρακτέρ τους, ζητώντας από την Αστυνομία να επιτρέψει την κίνηση των ΙΧ στην Νέα Εθνική Οδό.

Καλαμάτα: Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας

Στην Καλαμάτα κατευθύνθηκε αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, όπου και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 19:00, δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον «αυτοκινητόδρομο του Μορέα» εισήλθαν οργανωμένα στο κέντρο της πόλης και στάθμευσαν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην κεντρική πλατεία, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απηύθυναν κάλεσμα συμπαράστασης στους πολίτες της Καλαμάτας, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα που δίνουν, ενώ ξεκαθάρισαν ότι είναι αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, η κίνηση των οχημάτων από και προς την Αθήνα διεξάγεται μέσω των παραδρόμων στο ύψος της Θουρίας χωρίς να έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα.