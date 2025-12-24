Μειώθηκαν κατά 2,1% οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία το 2024

Μείωση στον αριθμό των σχολικών μονάδων και των μαθητών, αλλά σημαντική αύξηση του διδακτικού προσωπικού καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2023/2024, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αναλογίας εκπαιδευτικών προς μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να συγκεντρώνει πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού σχολικού πληθυσμού της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία παρατηρείται ότι:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 0,7% στα νηπιαγωγεία και κατά 0,9% στα δημοτικά (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκε κατά 4,9% στα νηπιαγωγεία και κατά 13,1% στα δημοτικά (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% στα νηπιαγωγεία και κατά 2,1% στα δημοτικά (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% στα δημοτικά (πίνακας 6).

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2023/2024 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,6 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 7,2 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2022/2023, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 8,2 και 1 προς 8,4 (πίνακες 2, 3, 4 και 5).

στ) Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 36% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των δημοτικών της Ελλάδας (γραφήματα 2 και 3 αντίστοιχα).