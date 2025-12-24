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Μειώθηκαν κατά 2,1% οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία το 2024
Ειδήσεις
13:09 - 24 Δεκ 2025

Μειώθηκαν κατά 2,1% οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση στον αριθμό των σχολικών μονάδων και των μαθητών, αλλά σημαντική αύξηση του διδακτικού προσωπικού καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2023/2024, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αναλογίας εκπαιδευτικών προς μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να συγκεντρώνει πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού σχολικού πληθυσμού της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία παρατηρείται ότι:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 0,7% στα νηπιαγωγεία και κατά 0,9% στα δημοτικά (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκε κατά 4,9% στα νηπιαγωγεία και κατά 13,1% στα δημοτικά (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% στα νηπιαγωγεία και κατά 2,1% στα δημοτικά (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% στα δημοτικά (πίνακας 6).

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2023/2024 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,6 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 7,2 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2022/2023, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 8,2 και 1 προς 8,4 (πίνακες 2, 3, 4 και 5).

στ) Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 36% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των δημοτικών της Ελλάδας (γραφήματα 2 και 3 αντίστοιχα).

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