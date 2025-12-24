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Ισχυρή κακοκαιρία «χτύπησε» την Αττική: Πλημμύρες και προβλήματα στην κυκλοφορία
Ειδήσεις
20:00 - 24 Δεκ 2025

Ισχυρή κακοκαιρία «χτύπησε» την Αττική: Πλημμύρες και προβλήματα στην κυκλοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Ολόκληρη η χώρα και κυρίως η Αττική βρέθηκαν την Τρίτη (24 /12), στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων. Η ισχυρή και συνεχής βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένα υπόγεια, δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σε περιοχές της Αττικής καταγράφηκαν ύψη βροχής που ξεπέρασαν τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση διάρκειας περίπου ενάμιση μήνα και έπεσε μέσα σε ελάχιστες ώρες. Τα μεγαλύτερα ύψη σημειώθηκαν σε περιοχές κοντά στον Υμηττό, όπως η Δάφνη, ο Βύρωνας και ο Άλιμος, οι οποίες κατέγραψαν από τις υψηλότερες βροχοπτώσεις πανελλαδικά.

Ενδεικτική της σφοδρότητας των φαινομένων ήταν η εικόνα στον Άγιο Δημήτριο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Σε σχετικό βίντεο καταγράφεται μοτοσικλετιστής να επιχειρεί να περάσει από σημείο με έντονη ροή νερού, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να πέσει, γεγονός που αναδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο για τους οδηγούς.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τόπους έως αργά το βράδυ, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπεται να περιοριστούν ανήμερα των Χριστουγέννων κυρίως στα βόρεια και στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες, που στην Αττική θα φτάσουν έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει εκ νέου, με ενίσχυση των βοριάδων έως 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6l3qfg9u61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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