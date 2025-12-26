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Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για S&amp;P 500
Χρηματιστήρια
17:24 - 26 Δεκ 2025

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για S&P 500

Reporter.gr Newsroom
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Ήπιες απώλειες καταγράφει η Wall Street τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει πτώση 0,13% στις 48.667,66 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,02% στις 6.930,20 μονάδες, αφού είχε σημειώσει προηγουμένως νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, και ο Nasdaq χάνει 0,04% στις 23.604,93 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 σημείωνε άνοδο άνω του 1%, βάζοντας τον δείκτη σε τροχιά για την τέταρτη εβδομαδιαία άνοδο μέσα στις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Ο Dow και ο Nasdaq κατέγραφαν επίσης κέρδη άνω του 1% από την αρχή της εβδομάδας.

Η Wall Street προέρχεται επίσης από μια συνεδρίαση-ρεκόρ, με τον S&P 500 να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο την Τετάρτη (24/12). Οι αγορές των ΗΠΑ παρέμειναν κλειστές την Πέμπτη λόγω της αργίας των Χριστουγέννων.

«Το 2025 πλησιάζει στο τέλος του με λίγο περισσότερα θετικά παρά αρνητικά στοιχεία φέτος», έγραψε ο Mark Newton, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής στη Fundstrat. «Παρότι η κυρίαρχη αφήγηση επικεντρώνεται σε μια “φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης” και στους φόβους για δασμούς, καθώς και στην πιθανή μεταβλητότητα λόγω ενός ακόμη κυβερνητικού shutdown ή/και πληθωρισμού, οι αμερικανικές μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει αυτούς τους φόβους μέχρι στιγμής, καθώς πλησιάζουμε προς τα τέλη του 2025».

Οι επενδυτές βρίσκονται επίσης σε μια ιστορικά ισχυρή εποχική περίοδο, αναμένοντας ένα πιθανό Santa Claus rally. Το ράλι αυτό λαμβάνει χώρα κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές ημέρες του έτους και τις πρώτες δύο του νέου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία του Stock Trader’s Almanac, ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο άνοδο 1,3% σε αυτή την περίοδο, με δεδομένα που ξεκινούν από το 1950.

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