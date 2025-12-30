ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χανιά: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα κατέληξαν στο νοσοκομείο ύστερα από εισπνοή τοξικών ουσιών
Ειδήσεις
16:08 - 30 Δεκ 2025

Χανιά: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα κατέληξαν στο νοσοκομείο ύστερα από εισπνοή τοξικών ουσιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύο εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς κατά την αποκομιδή απορριμμάτων εισέπνευσαν επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα της πόλης, οι εν λόγω ουσίες είχαν απορριφθεί μέσα σε κάδο σκουπιδιών και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους οι εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε αυτές, με αποτέλεσμα να αισθανθούν έντονη αδιαθεσία. Άμεσα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκαν και τέθηκαν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με δημόσια ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης, επισημαίνοντας τις ευθύνες που βαραίνουν όλους τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, την περίοδο των εορτών οι πολίτες διασκεδάζουν και γιορτάζουν, την ίδια στιγμή όμως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα συνεχίζουν αδιάκοπα τον αγώνα τους για μια καθαρή και ασφαλή πόλη. Τόνισε ότι η απερίσκεπτη ενέργεια ορισμένων, οι οποίοι πέταξαν τοξικά υλικά σε κάδους απορριμμάτων, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία δύο δημοτικών υπαλλήλων, που αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο νοσοκομείο.

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την προστασία των ανθρώπων που εργάζονται για το κοινό καλό, καθώς και για την προάσπιση του περιβάλλοντος, είναι συλλογική και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελπίδες Τουσκ για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία παρά τη χθεσινή κλιμάκωση
Ειδήσεις

Ελπίδες Τουσκ για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία παρά τη χθεσινή κλιμάκωση

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης, λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης
Ειδήσεις

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης, λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης

Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη
Ειδήσεις

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ &amp; Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας
Ειδήσεις

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο
Ειδήσεις

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς
Ειδήσεις

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ