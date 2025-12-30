Χανιά: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα κατέληξαν στο νοσοκομείο ύστερα από εισπνοή τοξικών ουσιών

Δύο εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς κατά την αποκομιδή απορριμμάτων εισέπνευσαν επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα της πόλης, οι εν λόγω ουσίες είχαν απορριφθεί μέσα σε κάδο σκουπιδιών και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους οι εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε αυτές, με αποτέλεσμα να αισθανθούν έντονη αδιαθεσία. Άμεσα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκαν και τέθηκαν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με δημόσια ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης, επισημαίνοντας τις ευθύνες που βαραίνουν όλους τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, την περίοδο των εορτών οι πολίτες διασκεδάζουν και γιορτάζουν, την ίδια στιγμή όμως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα συνεχίζουν αδιάκοπα τον αγώνα τους για μια καθαρή και ασφαλή πόλη. Τόνισε ότι η απερίσκεπτη ενέργεια ορισμένων, οι οποίοι πέταξαν τοξικά υλικά σε κάδους απορριμμάτων, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία δύο δημοτικών υπαλλήλων, που αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο νοσοκομείο.

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την προστασία των ανθρώπων που εργάζονται για το κοινό καλό, καθώς και για την προάσπιση του περιβάλλοντος, είναι συλλογική και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία.