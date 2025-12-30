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Ελπίδες Τουσκ για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία παρά τη χθεσινή κλιμάκωση
Ειδήσεις
15:54 - 30 Δεκ 2025

Ελπίδες Τουσκ για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία παρά τη χθεσινή κλιμάκωση

Reporter.gr Newsroom
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Η ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε την Τρίτη (30/12) ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μετά από συνομιλίες με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Καναδά και το ΝΑΤΟ.

Οι παραπάνω δηλώσεις του κ. Τουσκ πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο ανέφερε πως η διαπραγματευτική του θέση θα σκληρύνει, αφού κατηγόρησε το Κίεβο για επίθεση σε προεδρική κατοικία της Ρωσίας - μια κατηγορία που το Κίεβο χαρακτήρισε αβάσιμη και με στόχο να παρατείνει τη σύγκρουση.

«Η ειρήνη είναι στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν συμβεί γεγονότα που δίνουν λόγους για ελπίδα ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει και μάλιστα αρκετά γρήγορα, αλλά παραμένει ακόμη ελπίδα, μακριά από το να είναι 100% βέβαιο», είπε ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι:

«Όταν λέω ότι η ειρήνη είναι στον ορίζοντα, αναφέρομαι στις προσεχείς εβδομάδες, όχι στους προσεχείς μήνες ή χρόνια. Μέχρι τον Ιανουάριο, όλοι θα πρέπει να συγκεντρωθούμε… για να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας και το μέλλον αυτού του τμήματος του κόσμου».

Ο Τουσκ σημείωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσέφερε η Ουάσινγκτον στο Κίεβο αποτελούν λόγο να ελπίζει κανείς ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει σύντομα, αλλά ότι το Κίεβο θα χρειαστεί να κάνει συμβιβασμούς σε θέματα εδαφών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά από συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή ότι βρίσκονται «πολύ πιο κοντά, ίσως πολύ κοντά» σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, αν και «δυσκολότερα ζητήματα» παραμένουν άλυτα. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και η τύχη της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία εξακολουθούν να μην έχουν διευθετηθεί.

Από τη μεριά της, η Ρωσία θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματα από περιοχές της περιφέρειας Ντονέτσκ που δεν έχει κατορθώσει να καταλάβει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κίεβο θέλει να σταματήσουν οι μάχες κατά μήκος των σημερινών μετώπων, ενώ η Ουάσινγκτον έχει προτείνει τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της.

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