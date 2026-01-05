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Χαλκιδική: Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία κοσμηματοπωλείου με λεία €580.000
Ειδήσεις
23:45 - 05 Ιαν 2026

Χαλκιδική: Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία κοσμηματοπωλείου με λεία €580.000

Reporter.gr Newsroom
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Στην εξιχνίαση της ληστείας που είχε γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχειακής μονάδας στη Χαλκιδική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η λεία της ληστείας έφτανε τις 579.805,75 ευρώ, ενώ συνελήφθησαν δύο μέλη της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης Pink Panthers.

Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 48 και 46 ετών, για τους οποίους εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και συνελήφθησαν στη Βουλγαρία και στην Κροατία αντίστοιχα. Οι δράστες εντάσσονται στο πλαίσιο των διεθνικών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων του βαλκανικού χώρου, ειδικευμένες σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, με υψηλή οργάνωση και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Πολυγύρου και διεθνών συνεργασιών με ευρωπαϊκές αρχές και την EUROPOL, τέσσερα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο τη διάπραξη της ληστείας.

Τα μέλη εισήλθαν στη χώρα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενοικίασαν οχήματα με κλεμμένες πινακίδες και προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του κοσμηματοπωλείου πριν τη διάπραξη της ληστείας. Για τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν οχήματα και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 48χρονος, μαζί με συνεργό, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή. Ο 46χρονος, μαζί με άγνωστη γυναίκα συνεργό, είχε υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενος τον επισκέπτη και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για διαρρήξεις οικιών, ενώ η συμμετοχή τους σε παρόμοιες ληστείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα έτη 2024 και 2025 διερευνάται.

Μετά τη σύλληψή τους, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση τους στην Ελλάδα.

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