Αχτίδα αισιοδοξίας για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει το κλίμα

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Δεκέμβριο του 2025: το ισοζύγιο ανήλθε στις μείον 19,8 μονάδες, από μείον 20,2 μονάδες το Νοέμβριο.

Παρότι οι επιχειρήσεις αξιολογούν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως χειρότερη, εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξες για τους επόμενους μήνες. «Μια αχτίδα ελπίδας αποτελεί η εξέλιξη στην ηλεκτροκίνηση», δηλώνει η ειδικός του ινστιτούτου ifo για τη βιομηχανία, Anita Wölfl.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Γερμανίας, σχεδόν 55.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 22% του συνόλου των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων. Ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος μέσος όρος των BEV για το 2025 έφτασε σε νέο υψηλό, με μερίδιο 19%. Επιπλέον, οι νέες ταξινομήσεις BEV αυξάνονταν σχεδόν συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου μειώνονταν σταθερά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. «Η ηλεκτροκίνηση φαίνεται πως έχει πλέον εδραιωθεί στη Γερμανία», καταλήγει η Wölfl.