Ομόνοια: Σύλληψη 2 ατόμων με πάνω από 45 κιλά κάνναβης και πλαστά έγγραφα

Κατά την έρευνα, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 33 ετών, ως διακινητές των ναρκωτικών ουσιών. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 14.455 ευρώ.
Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών – «καβάτζες».
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους αυτούς, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 18 νάιλον συσκευασίες με 9 κιλά και 796 γραμμ. κάνναβης
- 3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών
- πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών
- 1.400 ευρώ
- 1.130 λίρες Τουρκίας
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
- τρίφτης
- πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.