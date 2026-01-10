Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου λόγω σοβαρής βλάβης σε υποσταθμό

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο evima.gr, η διακοπή οφείλεται σε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που εκδηλώθηκε εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου. Το περιστατικό περιλάμβανε έκρηξη και έντονη λάμψη, γεγονός που παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε αστοχία μονωτήρα ή μετασχηματιστή εντάσεως οργάνων.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Προτεραιότητα των τεχνικών ήταν η επαναφορά της ηλεκτροδότησης μέσω εναλλακτικού διακόπτη, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ήδη έχει επιτευχθεί μερική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη επαναφορά του ρεύματος σε όλο τον Δήμο. Όπως δήλωσε στο τοπικό μέσο ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Νίκος Μαστροκώστας, τα συνεργεία βρίσκονται σε συνεχή δράση και αναμένεται η ολική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό.