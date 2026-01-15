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Προσθαλάσσωση της κάψουλας της SpaceX: Έκτακτη επιστροφή στη Γη για πλήρωμα του ISS
Ειδήσεις
12:23 - 15 Ιαν 2026

Προσθαλάσσωση της κάψουλας της SpaceX: Έκτακτη επιστροφή στη Γη για πλήρωμα του ISS

Reporter.gr Newsroom
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Με ασφάλεια επέστρεψε στη Γη το πρωί της Πέμπτης η διαστημική κάψουλα Crew Dragon Endeavour της SpaceX, μεταφέροντας τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-11 από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η κάψουλα, η οποία είχε μισθωθεί από τη NASA, προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, με τα αλεξίπτωτα να αναπτύσσονται κανονικά και χωρίς να καταγραφεί κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Η επιστροφή του πληρώματος πραγματοποιήθηκε εκτάκτως, καθώς κρίθηκε απαραίτητη λόγω σοβαρής και άγνωστης μέχρι στιγμής ιατρικής πάθησης που εμφάνισε ένας από τους αστροναύτες. Σύμφωνα με πληροφορίες της NASA, το άτομο τέθηκε άμεσα σε καραντίνα, ενώ για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η πρόωρη επιστροφή ολόκληρου του πληρώματος.

Πρώτη ιατρική εκκένωση στην ιστορία της διαστημικής πτήσης

Η αποστολή καταγράφεται ως η πρώτη ιατρική εκκένωση διαστημικού σταθμού ή σκάφους στην ιστορία, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο ορόσημο στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών σε τροχιά. Παρότι η NASA δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη φύση της πάθησης, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια του πληρώματος.

Η Crew-11 είχε εκτοξευθεί την 1η Αυγούστου 2025, με το ίδιο Crew Dragon Endeavour που πραγματοποίησε και την επιστροφή. Το πλήρωμα αποτελούνταν από:

Ζένα Κάρντμαν, διοικήτρια αποστολής (NASA)

Μάικλ Φίνκε, πιλότος (NASA)

Κιμίγια Γιούι, αστροναύτης της JAXA (Ιαπωνία)

Όλεγκ Πλατόνοφ, κοσμοναύτης της Roscosmos (Ρωσία)

Η αποστολή ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο η έκτακτη υγειονομική κατάσταση οδήγησε στην επιστροφή του πληρώματος περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα.

Η διαδικασία από την αποσύνδεση από τον ISS έως την προσθαλάσσωση διήρκεσε λίγες ημέρες. Κατά την κάθοδο στην ατμόσφαιρα, το σκάφος ανέπτυξε τα αλεξίπτωτά του και μείωσε σταδιακά την ταχύτητά του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιστροφή.

Ο ιδρυτής της SpaceX, Ίλον Μασκ, αναδημοσίευσε βίντεο από την επανείσοδο της κάψουλας, σχολιάζοντας ότι «το Dragon διασχίζει τον ουρανό δέκα φορές πιο γρήγορα από μια υπερηχητική σφαίρα», υπογραμμίζοντας τις ακραίες συνθήκες της καθόδου.

Κρίσιμη εμπειρία για το μέλλον των επανδρωμένων αποστολών

Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκτακτης επιστροφής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχιση των επανδρωμένων πτήσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της NASA και της SpaceX. Παράλληλα, προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη διαχείριση ιατρικών κρίσεων σε τροχιά, ενόψει των μελλοντικών αποστολών στη Σελήνη και τον Άρη.

Η NASA αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενημερώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς αξιολογούνται τα ιατρικά δεδομένα και οι επιχειρησιακές διαδικασίες της πρωτόγνωρης αυτής αποστολής επιστροφής.

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