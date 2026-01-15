Πρέπει τα ζευγάρια να έχουν κοινό ταμείο; Τι πιστεύουν οι Έλληνες

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο GameofMoneyFestival 2025 στις 16 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πώς τα χρήματα λειτουργούν ως καθοριστικός παράγοντας ισορροπίας, εμπιστοσύνης και δυναμικής στη σύγχρονη σχέση. Πιο συγκεκριμένα:

Σχεδόν καθολική αποδοχή της διαφάνειας: 9 στους 10 Έλληνες (90%) θεωρούν ότι τα οικονομικά πρέπει να συζητούνται ανοιχτά και ειλικρινά μέσα στη σχέση, επιβεβαιώνοντας ότι η διαφάνεια αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης.

Αυτονομία με όρια, όχι μυστικά: 4 στους 5 πολίτες (80%) θεωρούν θεμιτή την οικονομική ιδιωτικότητα, και μόλις το 28% αποδέχεται τη συστηματική απόκρυψη οικονομικών στοιχείων.

Οικονομική ανεξαρτησία ως σύγχρονη αξία: 3 στους 5 Έλληνες (60%) θεωρούν ότι και οι δύο σύντροφοι πρέπει να διατηρούν οικονομική ανεξαρτησία. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 73% στους Millennials, με τις γυναίκες να εμφανίζονται επίσης ιδιαίτερα θετικές στην οικονομική ανεξαρτησία (69%), σε σχέση με τους άνδρες (51%).