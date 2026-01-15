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Πρέπει τα ζευγάρια να έχουν κοινό ταμείο; Τι πιστεύουν οι Έλληνες
Ειδήσεις
18:44 - 15 Ιαν 2026

Πρέπει τα ζευγάρια να έχουν κοινό ταμείο; Τι πιστεύουν οι Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
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Η FocusBariπραγματοποίησε, για λογαριασμό του GameofMoney, πανελλαδική κοινωνική έρευνα με τίτλο «Συμβίωση ή συμβόλαιο; Όταν τα οικονομικά μπαίνουν στη σχέση», διερευνώντας το πώς τα ζευγάρια αντιλαμβάνονται την οικονομική συμβίωση.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο GameofMoneyFestival 2025 στις 16 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πώς τα χρήματα λειτουργούν ως καθοριστικός παράγοντας ισορροπίας, εμπιστοσύνης και δυναμικής στη σύγχρονη σχέση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδόν καθολική αποδοχή της διαφάνειας: 9 στους 10 Έλληνες (90%) θεωρούν ότι τα οικονομικά πρέπει να συζητούνται ανοιχτά και ειλικρινά μέσα στη σχέση, επιβεβαιώνοντας ότι η διαφάνεια αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης.

  • Αυτονομία με όρια, όχι μυστικά: 4 στους 5 πολίτες (80%) θεωρούν θεμιτή την οικονομική ιδιωτικότητα, και μόλις το 28% αποδέχεται τη συστηματική απόκρυψη οικονομικών στοιχείων.

  • Οικονομική ανεξαρτησία ως σύγχρονη αξία: 3 στους 5 Έλληνες (60%) θεωρούν ότι και οι δύο σύντροφοι πρέπει να διατηρούν οικονομική ανεξαρτησία. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 73% στους Millennials, με τις γυναίκες να εμφανίζονται επίσης ιδιαίτερα θετικές στην οικονομική ανεξαρτησία (69%), σε σχέση με τους άνδρες (51%).

  • Η ισότητα παραμένει ζητούμενο: παρότι η κοινή διαχείριση θεωρείται ιδανική από την πλειοψηφία, σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες (48%) αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανισότητα μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπίες στη δυναμική της σχέσης, ενώ το κοινό ταμείο αποτελεί δείκτη ωρίμανσης για τα ζευγάρια.

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