Ανεστίδης: Ζήτησε συγγνώμη για τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού - «Χυδαίο αλλά εκτός αέρα»

Συγγνώμη για τις πρωτοφανείς ύβρεις που εκτόξευσε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησε το πρωί της Πέμπτης (16/1) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ο κ. Ανεστίδης υποστήριξε αρχικά ότι τα επίμαχα σχόλια έγιναν «εκ παραδρομής», διευκρινίζοντας ότι ειπώθηκαν εκτός συζήτησης και εκτός τηλεοπτικού αέρα. Σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις σχετικά με το αν μετανιώνει για τις δηλώσεις του, επέμεινε στον ίδιο ισχυρισμό, πριν δηλώσει τελικά: «Ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού σχολίασε ότι η συγγνώμη έχει αξία όταν εκφράζεται ουσιαστικά, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να απαντά πως είναι «ευθύς χαρακτήρας» και ότι όσα λέει «βγαίνουν από την ψυχή του, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

«Χυδαίο, αλλά εκτός αέρα»

Αναφερόμενος στο περιστατικό, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «χυδαία», σημειώνοντας ωστόσο ότι έγινε εκτός αέρα και σε φιλικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας πως εξέφρασε όσα «λένε πολλοί Έλληνες». Για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά του όργανα, είπε ότι προηγήθηκε σχετική συζήτηση για επίθεση που, όπως υποστηρίζει, έχει δεχθεί ο ίδιος.

Ο κ. Ανεστίδης επανέλαβε ότι η προσωπική επίθεση δεν ξεκίνησε από τον ίδιο, τονίζοντας ότι βγήκε στους δρόμους για να καταγγείλει πολιτικές επιλογές και όχι πρόσωπα.

«Θέλω να πάω στο Μαξίμου»

Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση, δήλωσε ότι εξακολουθεί να επιθυμεί συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου, όπως ανέφερε, να αποκαλύψει «κάποιες αλήθειες» που γνωρίζει. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι δέχεται νέα επίθεση, συνδέοντάς τη με υπόθεση που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως είπε, αστυνομικός τον αναζήτησε εκ νέου για να του επιδώσει διάταξη, παρά το γεγονός ότι,σύμφωνα με τον ίδιο, την είχε ήδη παραλάβει πριν από 25 ημέρες. Ανέφερε επίσης ότι έλαβε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με την οποία το αίτημά του απορρίπτεται, με τη διευκρίνιση ότι θα λάβει γνώση της δικογραφίας εφόσον κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

«Δεν έχω προσωπικό θέμα με τον πρωθυπουργό»

Κλείνοντας, ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαλότητα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση αφορά τα αιτήματα των αγροτών. «Είναι ο πρωθυπουργός μου και εγώ είμαι εκλεγμένος για να θέτω τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου», δήλωσε, προσθέτοντας πως, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση «φοβάται τι θα αντιμετωπίσει».