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Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση συγκεντρώσεων λόγω Τσίπρα το Σάββατο (17/1)
Ειδήσεις
20:05 - 16 Ιαν 2026

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση συγκεντρώσεων λόγω Τσίπρα το Σάββατο (17/1)

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Ολύμπιον».  

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ενώ προηγουμένως είχε ανακοινωθεί κάλεσμα για συγκέντρωση την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη». Παράλληλα, στις 12:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες στο Άγαλμα Βενιζέλου, από συλλογικότητες της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων για το Σάββατο 17/1, συγκεκριμένα στις 11:30 και 12:00, στον άξονα της Αριστοτέλους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται καμία δημόσια συγκέντρωση ή πορεία από τις 08:00 έως τις 20:00 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και Λεωφόρο Νίκης, περιλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας), στο κέντρο πόλης, καθώς, από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή σχετικής ή κάθε άλλης συνάθροισης – πορείας εντός των παραπάνω τοπικών και χρονικών οριοθετήσεων, α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

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