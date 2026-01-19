ΕΛΣΤΑΤ: Θεαματική αύξηση 45,8% των εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σεπτέμβριο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για το μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Συγκεκριμένα:

• Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 0,8%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 20,5% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 37,6%.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,3%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 14,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 45,8%.

• Κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 0,7% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 9,3% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 34,8% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,8% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 5,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 40,8% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η πορεία των εισπράξεων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η επισκεψιμότητα ανά Μουσείο και ανά Αρχαιολογικό χώρο.