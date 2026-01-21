Νέος υποδιοικητής της υπηρεσίας ασύλου ο Νίκος Γιαννακόπουλος

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ο Νίκος Γιαννακόπουλος τοποθετείται στη θέση του υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου.

Ακολουθεί το βιογραφικό του κ. Γιαννακόπουλου:

Ο Νίκος Γιαννακόπουλος, γεννημένος το 1993, κατάγεται από την Αθήνα και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του University of Nicosia, ενώ έχει επίσης αποφοιτήσει από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το ΕΚΠΑ, καθώς και στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Από το 2019 συμμετέχει ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας εκλεγεί κοινοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Στις δημοτικές εκλογές του 2023 κατέλαβε την πρώτη θέση σε αριθμό σταυρών προτίμησης.

Στο επαγγελματικό του παρελθόν περιλαμβάνεται η θητεία του ως σύμβουλος του Θάνου Πλεύρη στο υπουργείο Υγείας, ενώ μέχρι σήμερα διατηρεί τον ρόλο του συμβούλου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η τοποθέτησή του στη θέση του υποδιοικητή εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας Ασύλου και στην προώθηση της εφαρμογής της μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής της χώρας.