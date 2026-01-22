Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας ζητούν άμεσες ενέργειες και λύσεις

Ακόμη μία επιστολή για τα προβλήματα με την κάρτα αναπηρίας, που αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος, της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεών της και χαιρετίστηκε ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας», κοινοποίησε η ΕΣΑμεΑ στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου, ζητώντας συνάντηση.

Στην επιστολή αναφέρονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το help desk, που έχει τεράστιες δυσκολίες ανταπόκρισης και δεν έχει πρόβλεψη για άμεση εξυπηρέτηση για τους κωφούς και βαρήκοους, για τα μεγάλα προβλήματα με τα ΕΛΤΑ και την παράδοση της κάρτας αναπηρίας στους δικαιούχους, καθώς και για τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε διαφορετικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), που «σκοντάφτει» ανά Μέσο και ανά περιοχή.

Αναλυτικά οι επισημάνσεις και τα προβλήματα στην επιστολή που επισυνάπτεται.

Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι η κάρτα αναπηρίας αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος, της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των οργανώσεών της σχεδόν 3 δεκαετίες.

Παρ΄ ότι ο σχεδιασμός της κάρτας αναπηρίας ανατέθηκε στο ΙΝ-ΕΣΑμεΑ που αποτελεί τον επίσημο μελετητικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, η ΕΣΑμεΑ -που εκπροσωπεί όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους στην Ελλάδα ως η αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους- ΔΕΝ πήρε μέρος στην υλοποίηση της εφαρμογής της, κάτι που θα απέτρεπε πολλά από τα σημερινά προβλήματα που παρατηρούνται.