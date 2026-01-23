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Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Ειδήσεις
09:48 - 23 Ιαν 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

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Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής (23/1) ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Την ανακοίνωση έκανε ο αδερφός του, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Νεότερος αδελφός του είναι ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Αποφοίτησε από την Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», την οποία διηύθυνε ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, και ξεκίνησε την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959-62). Ακολούθησαν το Έθνος (1962-68, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Καψή), η Απογευματινή (1968-75) και η Ελευθεροτυπία (1975-88).

Διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική-αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελευθεροτυπία, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις απόρρητων κρατικών σχεδίων και εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών. Οι αποκαλύψεις του Καρατζαφέρη προξένησαν μεγάλη ζημιά στην τότε κυβέρνηση Καραμανλή, και πολλές φορές βρέθηκε κατηγορούμενος, με δικηγόρο τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Γνωστές ήταν κυρίως οι διαμάχες του με το τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης στρατηγό Αναστάσιο Μπάλκο.[

Το 1988 αποχώρησε από την Ελευθεροτυπία και συνεργάστηκε με τον γνωστό επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας Επικαιρότητα (1988-91), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης. Το 1990 ξεκίνησε και την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ ταυτόχρονα εξέδιδε και το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον Flash 96.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 10:17
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