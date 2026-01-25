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Έκτακτο δελτίο: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα (26/1)
Ειδήσεις
12:01 - 25 Ιαν 2026

Έκτακτο δελτίο: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα (26/1)

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.  

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Δείτε εδώ την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Κυριακή (25/1)

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxfr9bh8uo9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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