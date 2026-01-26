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Στο έλεος της νεροποντής η Αττική: Πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα κυκλοφορίας
Ειδήσεις
12:45 - 26 Ιαν 2026

Στο έλεος της νεροποντής η Αττική: Πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή νεροποντή που εκδηλώθηκε από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/1) στην Αττική, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να καταγράφονται κυρίως στα νότια προάστια. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων συγκαταλέγονται στα βασικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, στα Μέγαρα καταγράφηκε μικρής έκτασης κατολίσθηση, ωστόσο η άμεση παρέμβαση μηχανημάτων είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο 48ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων τόσο στο οδόστρωμα, όσο και πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στην οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Παράλληλα, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην παραλιακή λεωφόρο και στη Χαμοστέρνας. Βίντεο του Orange Press αποτυπώνει την κατάσταση σε κεντρικά σημεία, όπως στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Προφήτου Ηλία, καθώς και στη διασταύρωση της οδού Βενεζουέλας, όπου τα οχήματα κινούνταν με δυσκολία μέσα στα νερά, ενώ οι πεζοί προσπαθούσαν να προστατευθούν από τα νερά που εκτόξευαν τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

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