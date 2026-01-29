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Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της έκρηξης στα Τρίκαλα και του δυστυχήματος στη Ρουμανία
Ειδήσεις
11:26 - 29 Ιαν 2026

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της έκρηξης στα Τρίκαλα και του δυστυχήματος στη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ξεκίνησε τη σημερινή (29/1) της συνεδρίαση σε βαρύ κλίμα, τηρώντας ενός λεπτού σιγή για πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα και για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας και η κοινωνία μας συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τρίκαλα, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες, οι οποίες πήγαν στη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. «Η απώλειά τους υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο αυτονόητη πρέπει να είναι η ασφάλεια στην εργασία και πόσο βαρύ είναι το χρέος της πολιτείας απέναντι σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε οικογένεια», σημείωσε.

Λίγες ώρες αργότερα, πρόσθεσε, στη Ρουμανία σημειώθηκε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα στη Λυών. «Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους του σώματος στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράσταση στους τραυματίες και τους οικείους τους, καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

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