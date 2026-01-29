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Aegean: Επενδύει σε συμμετοχή 45% στην εταιρεία APELLA
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:01 - 29 Ιαν 2026

Aegean: Επενδύει σε συμμετοχή 45% στην εταιρεία APELLA

Reporter.gr Newsroom
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Η AEGEAN γνωστοποιεί ότι η θυγατρική της εταιρεία OlympicAir απέκτησε συμμετοχή ύψους 45% στην εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.(εφεξής APELLA). Η επένδυση πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή απόκτησης υφιστάμενων μετοχών αλλά και με παράλληλη καταβολή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της APELLA.Μέτοχος κατά 55% και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παραμένει και μετά την συμμετοχή της AEGEAN ο Δρ. Νίκος Κοντογιάννης.

Η APELLA είναι οργανισμός συντήρησης αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών πιστοποιημένος κατά EASA Part-145 και παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, υποστηρίζοντας πολλαπλούς τύπους αεροσκαφών. Στον τομέαεπισκευώντροχών και φρένων είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics στον τομέα παροχής μηχανολογικών υπηρεσιών και πτητικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών. Υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και την παγκόσμια παραγωγή των F-16, προγράμματα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Επιπλέον, η APELLA είναι κατασκευαστής ειδικών εργαλείων και αεροπορικού εξοπλισμού και διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001.

Η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη εγκατάστασης συντήρησης αεροσκαφών στον Αλμυρό, σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 100 στρεμμάτων που βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου στον Νομό Μαγνησίας. Η επένδυση προβλέπει τη διασύνδεση της εγκατάστασης με το αεροδρόμιο και την ανάπτυξη υποδομών για την παροχή υπηρεσιών, αρχικά με χώρους στάθμευσης και αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών και, σε επόμενη φάση, με υπηρεσίες βαφής και βαριάς συντήρησης αεροσκαφών.

To 2024 o κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15 εκ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 1,3 εκ. ευρώ.Hεταιρεία απασχολεί 151 εργαζομένους.

Η εν λόγω επένδυση στοχεύει στη δημιουργία συνεργιών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επέκτασης της δραστηριότητας του Ομίλου AEGEANστον τομέα της βαριάς συντήρησης πτητικών μέσων που ξεκίνησε από τις αρχές του 2024 με τη δημιουργία του νέου Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών & Εκπαίδευσης πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, ανέφερε σχετικά:

« Όπως είχαμε προϊδεάσει, με την αφετηρία της επένδυσής μας στο Κέντρο Συντήρησης και Εκπαίδευσης, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σταδιακά ένα οικοσύστημα συμπληρωματικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων υποστήριξης και ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα. Η συμμετοχή και η συνεργασία με την APELLAκαι τον Δρ. Νίκο Κοντογιάννη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Ο Δρ. Νίκος Κοντογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της APELLA, ανέφερε σχετικά:

«Η είσοδος της AEGEAN στο μετοχικό κεφάλαιο της APELLA αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη μέχρι σήμερα πορεία μας και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την ενίσχυση των υποδομών, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών βαριάς συντήρησης και την εδραίωση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου αεροπορικής τεχνικής υποστήριξης, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την εξωστρέφεια.»

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