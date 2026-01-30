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Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό - Ανησυχία για πιθανή σχέση με ευλογιά αιγοπροβάτων
Ειδήσεις
15:39 - 30 Ιαν 2026

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό - Ανησυχία για πιθανή σχέση με ευλογιά αιγοπροβάτων

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές της Ηλείας μετά τον εντοπισμό δεκάδων νεκρών προβάτων στον ποταμό Αλφειό. Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εναπόθεση των ζώων στο ποτάμι.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται να πραγματοποιήσει άμεσα αυτοψία στον χώρο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα νεκρά ζώα θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αττική, όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση τους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διάδοσης ασθενειών.

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