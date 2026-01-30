Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό - Ανησυχία για πιθανή σχέση με ευλογιά αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με το ilialive.gr, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται να πραγματοποιήσει άμεσα αυτοψία στον χώρο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα νεκρά ζώα θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αττική, όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση τους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διάδοσης ασθενειών.
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