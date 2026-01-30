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Γάζα: Παραδοχή ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 70000
Ειδήσεις
15:25 - 30 Ιαν 2026

Γάζα: Παραδοχή ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 70000

Reporter.gr Newsroom
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Στελέχη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων παραδέχθηκαν ότι περίπου 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, επίσημα, το Ισραήλ αμφισβητεί τους αριθμούς που ανακοινώνονται από αξιωματούχους της Γάζας.

Επισημαίνεται ότι ο ΟΗΕ θεωρεί τους απολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς αξιόπιστους, αναγνωρίζοντας την ακρίβειά τους, ενώ το Ισραήλ τους απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δημοσιεύει ονόματα και ηλικίες των νεκρών, αναφέροντας ότι ο συνολικός αριθμός έχει ξεπεράσει τους 71.000, περιλαμβανομένων περισσότερων από 480 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025. Οι αρχές της Γάζας δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά. Επιπλέον, εκτιμάται ότι χιλιάδες ακόμη μπορεί να είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια των ισοπεδωμένων πόλεων.

Αναφερόμενος σε χθεσινή ενημέρωση από ανώτερους αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού, ο ιστότοπος Ynet και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι στρατιωτικές αρχές έχουν υιοθετήσει παρόμοιες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με έναν αξιωματικό, «περίπου 70.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου», σημειώνοντας ότι στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αγνοούμενοι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή οι ισραηλινές δυνάμεις εργάζονται για να διαχωρίσουν τους μαχητές από τους αμάχους.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, η απάντηση ήταν ότι «οι λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν τα επίσημα στοιχεία» και ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα κυκλοφορήσει μόνο μέσω επίσημων διαύλων.

Από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως πολίτες, ενώ περισσότεροι από 470 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

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