Αποστολάκη: «Πολιτική και ηθική δικαίωση η ένταξη των ΑμεΑ στην ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειοπλήπτες σε ελβετικό φράγκο»
Οικονομία
13:46 - 05 Φεβ 2026

Αποστολάκη: «Πολιτική και ηθική δικαίωση η ένταξη των ΑμεΑ στην ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειοπλήπτες σε ελβετικό φράγκο»

Reporter.gr Newsroom
«Η σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με βάση την οποία προβλέπεται η ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Κατηγορία 1 της ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο, δηλαδή στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αποτελεί μια δικαίωση», τονίζει σε ανακόνωσή της της Πέμπτης (5/2) η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και τονίζει ότι είναι «μια δικαίωση όχι μόνο πολιτική, αλλά πρωτίστως κοινωνική και ηθική για όλους τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με Αναπηρία».

«Είχα επισημάνει από τη πρώτη στιγμή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση της Κυβέρνησης για το ελβετικό φράγκο δεν λύνει, αλλά διευρύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες. Για το λόγο αυτό καταψηφίσαμε τη ρύθμιση που δεν αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο», συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σημειώνει: «Με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα χθες (4/2) στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών υπογράμμισα ένα ειδικότερο ζήτημα της ρύθμισης που ψήφισε η Κυβέρνηση τον περασμένο Δεκέμβρη, την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης για μια κοινωνική ομάδα που μάλιστα η ίδια η Πολιτεία αναγνωρίζει διαχρονικά ως ευάλωτη. Μια αδικία που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Η σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αποδεικνύει ότι αυτή η άνιση μεταχείριση δεν ήταν αναπόφευκτη».

»Για τους ανθρώπους με αναπηρία, που συχνά ζουν με περιορισμένα εισοδήματα και καλούνται να ανταποκριθούν σε διαρκή έξοδα για την υγεία, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους, η σημερινή απόφαση είναι εξαιρετικά σημαντική. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, με μοναδικό γνώμονα την δίκαιη επίλυση των προβλημάτων τους. Ο αγώνας μας για την επίλυση του αδιεξόδου μιας μεγάλης ομάδας συμπολιτών μας, που οφείλεται σε μια αλόγιστη πολιτική πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών συνεχίζεται», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η κυρία Αποστολάκη.

