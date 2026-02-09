Πλακιάς: Υπάρχουν τέσσερα «γνήσια» βίντεο για τα Τέμπη – Διαψεύδονται ισχυρισμοί περί «χαμένων» ή «πλαστών»
Ειδήσεις
18:45 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Αιχμές κατά όσων αμφισβητούν τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία στα Τέμπη αφήνει ο Νίκος Πλακιάς, υπογραμμίζοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα βίντεο, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε παράνομο υλικό.

Με αφορμή την έναρξη της δίκης στη Λάρισα, όπου συζητήθηκαν οι ισχυρισμοί περί «χαμένων» βίντεο, όπως είχε αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Πλακιάς τόνισε σε ανάρτησή του: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες: τρεις του ΟΣΕ και μία από κατάστημα στη Λεπτοκαρυά. Όλα έχουν πιστοποιηθεί και ταυτοποιηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα βίντεο είναι 100% γνήσια και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου, τα τελευταία τρία χρόνια, κάποιοι πραγματογνώμονες και ειδικοί ισχυρίζονταν το αντίθετο».

Ο κ. Πλακιάς διερωτάται μάλιστα γιατί, παρά τη δημοσιοποίηση των βίντεο πριν από έναν χρόνο, κανείς από όσους τα αμφισβητούν δεν κατέθεσε μήνυση ή αγωγή κατά της ΕΛΑΣ ή του δικηγόρου Καπερνάρου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά έχει ως εξής: «Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα "χαμένα βίντεο" και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί .

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;».

