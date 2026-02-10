Χρηματιστήριο: Στις 2298 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη, στις 2340 η εγγύτερη αντίσταση
Αναλύσεις
10:34 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Υποχώρηση κατά 1,45% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2328,46 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 403,8 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές αποπειράθηκαν στο ξεκίνημα να οδηγήσουν ψηλότερα το ΓΔ στον απόηχο της ανοδικής κίνησης του Nikkei μετά τη νίκη στις εκλογές της Σανάε Τακαϊτσι, καταγράφοντας το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2380 μονάδων. Όμως, στη συνέχεια οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips (Metlen, ΔΕΗ. Κύπρου κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας περί τις 16.30μμ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2311 μονάδων, με το κλείσιμο τις δημοπρασίες να καταγράφεται λίγο ψηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών διαμορφώνονταν στο 3,4655 με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,15%) κατέγραψε υποχώρηση με την Εθνική (-2,26%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-3,90%), η ΔΕΗ (-1,51%), η Lamda (-1,07%), η ΕΛΧΑ (-1,42%), το Jumbo (-1,63%), η Κύπρου (-1,63%) και η ΕΕΕ (-0,89%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Τιτάν (+1,46%), η ΕΧΑΕ (+1,21%), η Optima (+0,83%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+5,13%), ο Σαράντης (+1,70%) και η ΦΑΙΣ (+1,64%). Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 74 εκείνων που υποχώρησαν.

Το πρωί η ΕΕΕ ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματά της, ενώ το βράδυ ανακοινώνονται οι αλλαγές των δεικτών του MSCI.

Το εντυπωσιακό ριμπάουντ της συνεδρίασης της Παρασκευής είχε αφήσει την εντύπωση ότι η πορεία του δείκτη ήταν απολύτως ελεγχόμενη από τους αγοραστές. Ωστόσο, οι πωλητές επανήλθαν δριμύτεροι με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. να κλείσει με μεγάλες απώλειες. Στις 2298 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ενώ στις 2340 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση.

