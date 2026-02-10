Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο - Χρυσοχοΐδης: Προσοχή στα deep fake βίντεο
17:47 - 10 Φεβ 2026

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο - Χρυσοχοΐδης: Προσοχή στα deep fake βίντεο

Με την προβολή ενός βίντεο που απεικόνιζε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να καλεί τους πολίτες να «κατεβάσουν ασφάλειες και να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους για 48 ώρες λόγω κυβερνοεπίθεσης» ξεκίνησε η εκδήλωση που είχε διοργανώσει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, στην Εθνική Πινακοθήκη.

«Το εισαγωγικό βίντεο ανέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το καλό, όσο και για το κακό, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά τις δυνατότητες παραπλάνησης, χειραγώγησης και τρομοκράτησης των πολιτών», τόνισε αμέσως μετά την προβολή του βίντεο ο κ. Υπουργός και συμπλήρωσε: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, για να ενισχύσουμε τη συλλογική μας άμυνα, να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα παραμείνει σύμμαχος δικός μας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας». Αναφέρθηκε, επίσης, στην αύξηση των διαδικτυακών απατών επισημαίνοντας πως τα deep fake βίντεο αλλοιώνουν την πραγματικότητα, ενώ το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του οργανωμένου εγκλήματος, με διεθνή χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι, τα εγκληματικά δίκτυα, διαρκώς απεργάζονται τρόπους για να πλήξουν τους πολίτες, τα συμφέροντά τους, τη ζωή τους, τις κρίσιμες υποδομές, ενώ το διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν καθοριστικά, πλέον, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, ζούμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους, όμως η κακόβουλη αξιοποίησή του δημιουργεί νέες σύνθετες απειλές.

Για την αντιμετώπιση των σύνθετων αυτών απειλών κάλεσε όλους, τις Αρχές, τους εκπροσώπους υπουργείων, φορέων και εταιρειών να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς, όπως είπε, «με στρατηγική, με πολιτική βούληση, με τεχνογνωσία, με συνεργασία μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα διαδίκτυο πιο ασφαλές, πιο ανθρώπινο, ελεύθερο, αλλά και πιο δημοκρατικό».

Για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος ο κ. Υπουργός σημείωσε πως το Υπουργείο και η ΕΛ.ΑΣ διαθέτουν ένα «ισχυρό όπλο», αναφερόμενος στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, που στελεχώνεται, όπως είπε, από προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση, σύγχρονες υποδομές. Επιπλέον, έχει πολύ σημαντικό διεθνή και ευρωπαϊκό ρόλο, συμμετέχοντας σε δεκάδες επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και της Europol και της Interpol. Επίσης, το κέντρο διαχείρισης διαδικτυακού κινδύνου Cyber Alert -με τον πενταψήφιο αριθμό 11188- λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και αποτελεί τόσο ο αριθμός, όσο και η Υπηρεσία την πρώτη γραμμή άμυνας για τον πολίτη. Είναι ενδεικτικό πως, μέσα στο 2025 ο πενταψήφιος αυτός αριθμός δέχτηκε 38.000 κλήσεις, ενώ οι ιστοσελίδες cyberalert.gr και cyberkid.gr είχαν 180.000 επισκέψεις.

