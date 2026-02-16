«Ανοιχτός» σε συνεργασία ο ιδιοκτήτης των φωτογραφιών των αντιστασιακών στην Καισαριανή - Οι αντιδράσεις των κομμάτων
Ειδήσεις
14:06 - 16 Φεβ 2026

«Ανοιχτός» σε συνεργασία ο ιδιοκτήτης των φωτογραφιών των αντιστασιακών στην Καισαριανή - Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Reporter.gr Newsroom
Ο Βέλγος ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, Tim de Craene, ανακοίνωσε σήμερα (16/2) την απόφασή του να διακόψει τη δημοπρασία για τις φωτογραφίες που απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο Tim de Craene εξέφρασε τη λύπη του για την πολιτική διάσταση που απέκτησε το θέμα και δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές αρχές για το μέλλον του ιστορικού υλικού, ζητώντας παράλληλα να αναγνωριστεί η νομική του κυριότητα επί των φωτογραφιών. Από την πλευρά του, το ελληνικό κράτος διεκδικεί τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κράτος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης των φωτογραφιών, οι οποίες απεικονίζουν τους 200 κομμουνιστές τη στιγμή που οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα από τα ναζιστικά στρατεύματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι φωτογραφίες των Ελλήνων αντιστασιακών, που αποτελούν αντικείμενο της δημοπρασίας, πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι αυθεντικές, καθώς αποτελούν μοναδικά τεκμήρια ιστορίας και πολιτισμού.

Όπως πρόσθεσε, «το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδειχθεί η γνησιότητά τους και θα γίνει έλεγχος από ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο».

Σημειώνεται ότι τα αριστερά και κεντροαριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ζητήσει τη θεσμική παρέμβαση του ελληνικού κράτους για την προστασία αυτού του ιστορικού τεκμηρίου της Εθνικής Αντίστασης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κάλεσε το κοινοβούλιο να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομικές και άλλες ενέργειες για να σταματήσει η δημοπράτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Δήμου Καισαριανής, στο Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ».

Επιστολή για την απόκτηση των φωτογραφιών είχε στείλει και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας να τις αγοράσει το Ίδρυμα της Βουλής «ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη ναζιστική κατοχή».

Από τη μεριά του, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού ώστε να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα των φωτογραφιών και, εφόσον επιβεβαιωθεί, να προχωρήσει στην αγορά τους. Ο εκπρόσωπός του, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε σε ανάρτησή του ότι «αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ιστορία μας. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της Παιδείας». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση προς τις υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού.

Τέλος, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, ζητώντας την ενεργή διεκδίκηση των φωτογραφιών και υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

