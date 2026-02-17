ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα στα έσοδα για τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους τον Οκτώβριο

Σε επίπεδο δεκαμήνου (Ιανουάριος–Οκτώβριος 2025), η εικόνα δείχνει οριακή μείωση 0,2% στην επισκεψιμότητα των μουσείων και πτώση 4,9% στους αρχαιολογικούς χώρους, ωστόσο οι εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά: 35,5% στα μουσεία και 41,3% στους αρχαιολογικούς χώρους.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Οκτώβριο 2025. Συγκεκριμένα:

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 3,4%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 11,6% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 40,1%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 5,7%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 7,1% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 45,2%.