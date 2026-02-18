Τραγωδία στη Βάρη: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών

Το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου σημειώθηκε τραγωδία στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 21 ετών, εκτελούσαν εργασίες όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δέχθηκαν ηλεκτροπληξία.

Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους σώσουν και περιορίστηκαν στο να διαπιστώσουν τον θάνατό τους.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες κατάγονταν από την Εύβοια, συγκεκριμένα από το χωριό Μετόχι του δήμου Κύμης – Αλιβερίου, γεγονός που έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Όσοι τους γνώριζαν τους περιγράφουν ως ήρεμους, χαμογελαστούς και γεμάτους καλοσύνη ανθρώπους.