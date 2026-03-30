Τραγωδία στη Βόρεια Κυνουρία: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε όχημα «παπαγαλάκι»

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 30/3 στην περιοχή του Άγιος Ανδρέας, στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας, όταν δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν όχημα τύπου «παπαγαλάκι», κατά τη μεταφορά βαρέων ελαστικών σε βουλκανιζατέρ της περιοχής, ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης. Οι δύο άνδρες υπέστησαν σοβαρή ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Άστρους από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο σημείο έσπευσε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.