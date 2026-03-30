ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραγωδία στη Βόρεια Κυνουρία: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε όχημα «παπαγαλάκι»
Ειδήσεις
16:43 - 30 Μαρ 2026

Τραγωδία στη Βόρεια Κυνουρία: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε όχημα «παπαγαλάκι»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 30/3 στην περιοχή του Άγιος Ανδρέας, στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας, όταν δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν όχημα τύπου «παπαγαλάκι», κατά τη μεταφορά βαρέων ελαστικών σε βουλκανιζατέρ της περιοχής, ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης. Οι δύο άνδρες υπέστησαν σοβαρή ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Άστρους από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο σημείο έσπευσε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί
Ειδήσεις

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ
Ειδήσεις

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι
Ειδήσεις

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:32

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 18:29

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:26

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:23

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:17

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:15

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:12

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Αναλύσεις
09/07/2026 - 17:59

Fitch: Νέες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες χάρη στην ανθεκτική οικονομία

Πολιτική
09/07/2026 - 17:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 17:54

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 17:45

Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 17:44

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 17:36

ΙΕΛΚΑ: 770€ ετησίως δαπανούν τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό – Έλλειψη χρόνου η κυριότερη αιτία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 17:30

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:25

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ