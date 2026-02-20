Αττική Οδός: Με ανοιχτό το τμήμα στα Άνω Λιόσια η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα

Η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρα αναμένεται μεγάλη και ευτυχώς αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (20/2) δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού στη σήραγγα «Λιοσίων», το οποίο παρέμενε κλειστό τις προηγούμενες ημέρες λόγω εργασιών συντήρησης.

Η επαναλειτουργία του δρόμου πραγματοποιήθηκε μάλιστα δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, γεγονός που συνέβαλε στην αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στο δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα κλιμάκια των μηχανικών που επιθεώρησαν τη γέφυρα στην έξοδο της λεωφόρου Φυλής, απαιτείται η συνέχιση ορισμένων εργασιών υποστήριξης και συντήρησης και μετά την ερχόμενη Δευτέρα. Για τον λόγο αυτό, από την επόμενη εβδομάδα, θα παραμένουν κλειστές μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατά διαστήματα, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.