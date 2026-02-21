«Παγώνουν» οι εκταφές των θυμάτων των Τεμπών: Συγγενείς ζητούν εξετάσεις στο εξωτερικό
12:57 - 21 Φεβ 2026

«Παγώνουν» οι εκταφές των θυμάτων των Τεμπών: Συγγενείς ζητούν εξετάσεις στο εξωτερικό

Σε προσωρινό «πάγωμα» οδηγείται η διαδικασία εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, μετά από προσφυγές και εξώδικα που κατέθεσαν οι συγγενείς, ζητώντας να πραγματοποιηθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις σε εργαστήριο του εξωτερικού.

Η τραγωδία των Τεμπών είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων, εκ των οποίων 45 ήταν νέοι, ηλικίας 15 έως 28 ετών. Η διαδικασία των εκταφών είχε προγραμματιστεί εννέα μέρες πριν την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος, ενώ η δίκη για το γεγονός έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026.

Μερική ανάκληση της εισαγγελικής παραγγελίας

Μία ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε θέσει η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κα Παπαϊωάννου, αποφασίστηκε η μερική ανάκληση της παραγγελίας για τις εκταφές. Η αρχική παραγγελία όριζε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έπρεπε να γίνουν οι εκταφές, δίνοντας στους ιατροδικαστές 24 ώρες για τον καθορισμό του χώρου και 48 ώρες για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων, ώστε οι εξετάσεις να περιλαμβάνουν ταυτοποιήσεις μέσω DNA, τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις, όπως είχε γίνει και για τους μηχανοδηγούς.

Ωστόσο, οι συγγενείς είχαν υποβάλει αιτήματα για πιο σύνθετες εξετάσεις, οι οποίες, όπως επισημαίνουν τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ελληνικά εργαστήρια.

Αναβληθείσες εκταφές

Συγκεκριμένα, οι εκταφές της Φραντζέσκας Μπέζα και της Μάρθης Ψαροπούλου, που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, αναβάλλονται. Παράλληλα, μερική ανάκληση υπάρχει και για τις εκταφές των Δημήτρη Μπέζα, Αντώνη Ψαρόπουλου και Μαρίας Καρυστιανού. Ανάλογη αναβολή έχει αποφασιστεί και για πέντε ακόμα εκταφές, ενώ δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία.

Προσφυγές των γονέων

Οι γονείς 10 εκ των 11 θυμάτων έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ζητώντας οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό εργαστήριο, ενώ ένας γονέας δεν έχει ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου, η διαδικασία των εκταφών «παγώνει».

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος και την ευαισθησία των οικογενειών, οι οποίες επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι ιατροδικαστικές εξετάσεις θα γίνουν με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Η υπόθεση των Τεμπών παραμένει στο επίκεντρο της κοινής γνώμης, καθώς η δικαστική διαδικασία για τη διερεύνηση των ευθυνών προχωρά παράλληλα με την αναμονή για την ολοκλήρωση των εκταφών και των εργαστηριακών εξετάσεων.

