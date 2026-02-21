Κυψέλη: Έρευνα για καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης 25χρονης ΑμεΑ

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην Κυψέλη, ύστερα από καταγγελία μητέρας 25χρονης γυναίκας με αναπηρία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε το περιστατικό μέσω καμερών ασφαλείας που βρίσκονταν εγκατεστημένες στο εσωτερικό της κατοικίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα είδε την κόρη της σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Εκεί φέρεται να επιχείρησε να καταδιώξει τον ύποπτο κρατώντας μαχαίρι, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει.

Ως φερόμενος δράστης αναζητείται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 25χρονη έχει δίδυμη αδελφή, επίσης άτομο με αναπηρία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο φέρεται να έγινε απόπειρα επίθεσης που δεν ολοκληρώθηκε.

Οι δύο νεαρές γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα έχει δώσει κατάθεση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.