Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, νούμερο 1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα την Τετάρτη (25/2) για την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Αρχικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στη συγκέντρωση για την επέτειο του δυστυχήματος το ερχόμενο Σάββατο:

«Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες οι φετινές κινητοποιήσεις, μπορεί να μην φτάσουν τα περσινά, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι στην πρίζα με αφορμή και τα Τέμπη και όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που ήδη έχει η κοινωνία θα βγει πάλι ο κόσμος μαζικά να διαμαρτυρηθεί. Θα απαιτήσει όχι μόνο δικαιοσύνη για τα Τέμπη, θα απαιτήσει για να έχουμε επιτέλους ένα κράτος δικαίου και ισονομίας», τόνισε και πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει αν θα είναι παρούσα η Μαρία Καρυστιανού.

Αναφορικά με το θέμα της εκταφής και των ερευνών που ζητούν οι συγγενείς ο κ. Ασλανίδης έκανε λόγο για εμπαιγμό:

«Υπάρχει ένας εμπαιγμός ενώ στην αρχή και ο Εισαγγελέας Λάρισας και η κα Παπαϊωάννου μας είπαν ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις που θα ζητήσουμε και στο εξωτερικό γιατί κάποιες εξετάσεις είναι σύνθετες, εμείς ξέραμε ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα, κάθε οικογένεια πρότεινε τα δικά της στο εξωτερικό. Έχουμε προσλάβει δικούς μας ιατροδικαστές, παραδώσαμε έναν πλήρη φάκελο κι απέμεινε μόνο να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά από ένα μήνα έρχεται μια διάταξη που λέει ότι δεν επιτρέπεται να πάνε τα δείγματα στο εξωτερικό και δίνει εντολές στα αστυνομικά τμήματα να ψάξουν να βρουν εντός Ελλάδας εργαστήρια. Τα αστυνομικά τμήματα ήρθαν σε επαφή με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία, με ιατρικές σχολές οι οποίες όλες είπαν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτές τις εξετάσεις».

Ο κ. Ασλανίδης επιτέθηκε ιδιαίτερα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη: «Ο κ. Φλωρίδης είναι ένας εγκάθετος, προσβάλει τρία χρόνια τη μνήμη των παιδιών μας. λέει ψέματα ως συνήθως. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι ψευδείς εικόνες για την κοινή γνώμη. Δέκα οικογένειες έχουν ζητήσει γιατί είναι από τους 27 απανθρακωμένους. Όλοι αποσύρθηκαν γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει μόνο DNA και τοξικολογικές.

Είπε ότι αν τα ελληνικά εργαστήρια που θα επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπουν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, κοροϊδεύει όλο τον κόσμο, λέει ψέματα. Η τελευταία διάταξη λέει ρητά μόνο εντός Ελλάδας και μόνο τοξικολογικές δηλαδή ότι έγινε στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας θα κάνουν τεστ για αλκοόλ ή αν πήραν ναρκωτικά;

Ο λόγος είναι προφανής, θέλουν να κλείσουν τα τρία χρόνια, να μην υπάρχει εισαγγελική διάταξη και σου λέει «κόψτε το κεφάλι σας, αν θέλετε πηγαίντε κάντε τα μόνοι σας και δεν θα υπάρχει αναγνώριση από το δικαστήριο». Αυτό θέλουν να πετύχουν», τόνισε.

Κλείνοντας εκτίμησε πως παρόλα αυτά στη δίκη θα αποδοθεί δικαιοσύνη: «Πιστεύω ότι πολλοί θα φάνε ισόβια και θα απαιτήσουμε να φάνε ισόβια. Καταρχήν ο Νο1 εγκληματίας που τα ήξερε όλα αυτά και τον αθώωσε η Βουλή είναι ο Καραμανλής ο οποίος έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή», σημείωσε.