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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - Grüne Woche: 350.000 επισκέπτες στα 100 χρόνια της Διεθνούς Πράσινης Εβδομάδας
Ειδήσεις
17:38 - 26 Φεβ 2026

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - Grüne Woche: 350.000 επισκέπτες στα 100 χρόνια της Διεθνούς Πράσινης Εβδομάδας

Reporter.gr Newsroom
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Με 350.000 επισκέπτες και μια ελληνική παρουσία γιόρτασε η Grüne Woche, η Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα, τα 100 χρόνια της, σε μια επετειακή διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, από τις 16 έως τις 25 Ιανουαρίου.

Την Grüne Woche, που επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως κορυφαίου διεθνούς σημείου συνάντησης για τη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και την κηπουρική, τίμησαν με την παρουσία τους ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Frank-Walter Steinmeier, ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Friedrich Merz, οι Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Christophe Hansen και Olivér Várhelyi, καθώς και επτά Ομοσπονδιακοί Υπουργοί.

Η φετινή Grüne Woche ξεπέρασε τις προσδοκίες της διοργανώτριας Messe Berlin, αναδεικνύοντας την καινοτομία, τη διεθνή συνεργασία και τη σύγχρονη προσέγγιση στους τομείς της παραγωγής και της διατροφής. Περίπου 1.600 εκθέτες από περισσότερες από 50 χώρες παρουσίασαν τις προτάσεις τους – από παραδοσιακά προϊόντα και καινοτόμες ιδέες έως χορτοφαγικές και vegan λύσεις, αλλά και προϊόντα με μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Τιμώμενη περιφέρεια ήταν το Mecklenburg-Vorpommern, το οποίο παρουσίασε τη γαστρονομική και τουριστική ποικιλία του.

Συνολικά 350.000 επισκέπτες – περίπου 40.000 περισσότεροι σε σύγκριση με πέρυσι – αξιοποίησαν την επετειακή διοργάνωση των 100 χρόνων στο εκθεσιακό κέντρο του Βερολίνου για να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη γεωργία, για τα νέα προϊόντα και τις διεθνείς προοπτικές.

Από την Ελλάδα, ως εκθέτης συμμετείχε η εταιρία Thomas Loukoumia, η οποία παρουσίασε στο κοινό ευρεία γκάμα γεύσεων παραδοσιακών και πιο μοντέρνων λουκουμιών.

Η επόμενη Grüne Woche θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιανουαρίου 2027. Διοργανώτρια είναι η Messe Berlin GmbH, με την υποστήριξη του Γερμανικού Αγροτικού Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας Γερμανικής Βιομηχανίας Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Grüne Woche και για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, στο τηλ. 210 64 19 019, E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.gruenewoche.de/en.

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