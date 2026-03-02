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Cosmote Telekom: Χρυσός χορηγός των εθνικών ομάδων μπάσκετ μέχρι το 2030
Ειδήσεις
17:41 - 02 Μαρ 2026

Cosmote Telekom: Χρυσός χορηγός των εθνικών ομάδων μπάσκετ μέχρι το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ (Ανδρών, Γυναικών και Νεών – U20, U18, U16) μέχρι και το 2030 θα είναι η COSMOTE TELEKOM, η οποία αναλαμβάνει και Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ως Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ η COSMOTE TELEKOM θα προβάλλεται στο μπροστινό μέρος της αγωνιστικής φανέλας.

Με αφορμή την ανάληψη της χορηγίας, ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει υπερήφανα την “επίσημη αγαπημένη” όλων των Ελλήνων. Για τα επόμενα 5 χρόνια θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών μας, καθώς και στις Εθνικές Ομάδες Νέων, που αποτελούν το μέλλον. Στόχος μας είναι, και με τη δική μας στήριξη, να παραμείνει το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή, εμπνέοντας τη νέα γενιά αθλητών και φιλάθλων και προβάλλοντας τη χώρα μας διεθνώς».

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, κ. Ευάγγελος Λιόλιος, δήλωσε σχετικά: «Στον ομαδικό αθλητισμό, η συνεργασία αποτελεί θεμέλιο και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αναζητούμε διαρκώς τους κατάλληλους συνεργάτες. Η COSMOTE TELEKOM, με το κύρος και τη δυναμική της, ενισχύει ουσιαστικά το έργο και τον σχεδιασμό μας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ανοδική πορεία του ελληνικού μπάσκετ. Οι Εθνικές Ομάδες έχουν μπροστά τους σημαντικές προκλήσεις και φιλοδοξίες και είμαι βέβαιος ότι μαζί θα ζήσουμε σημαντικές στιγμές για το ελληνικό μπάσκετ. Καλωσορίζουμε τηνCOSMOTE TELEKOM στην αθλητική μας οικογένεια και την ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη».

Η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων

Η ελληνική καλαθοσφαίριση συγκαταλέγεται διαχρονικά στις πιο επιτυχημένες στην Ευρώπη, με σημαντικές διακρίσεις των Εθνικών Ομάδων σε όλες τις κατηγορίες. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών έχει κατακτήσει τα χρυσά μετάλλια στα Ευρωμπάσκετ του 1987 και του 2005, τα ασημένια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 και το Ευρωμπάσκετ του 1989 και τα χάλκινα στα Ευρωμπάσκετ του 2009 και του 2025. Παράλληλα, το Μπάσκετ Γυναικών παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη, ενώ οι Εθνικές Ομάδες Νέων αποτελούν βασικό πυλώνα για το μέλλον του αθλήματος.

Η COSMOTE TELEKOM αρωγός του ελληνικού μπάσκετ

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει σταθερά τον ελληνικό αθλητισμό, αναγνωρίζοντας τη δύναμή του να εμπνέει, να ενώνει και να διαμορφώνει θετικά πρότυπα. Η εταιρεία έχει μια πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο του μπάσκετ, στηρίζοντας διαχρονικά ομάδες, συλλόγους και διοργανώσεις, ενώ βρίσκεται κοντά στο άθλημα και μέσα από τη χορηγία της στη Stoiximan Greek Basketball League και στο StoiximanSuper Cup, για τις αγωνιστικές περιόδους 2024-2027.

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