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Μακρόν: Ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της Γαλλίας
Ειδήσεις
17:34 - 02 Μαρ 2026

Μακρόν: Ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου και θα ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος οι παγκόσμιες συγκρούσεις να ξεπεράσουν το πυρηνικό κατώφλι, δήλωσε τη Δευτέρα (2/3) ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.     

«Βρισκόμαστε σήμερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων γεμάτη κινδύνους», ανέφερε ο Μακρόν σε ομιλία του από ναυτική βάση υποβρυχίων στη Βρετάνη, προσθέτοντας ότι απαιτείται «σκλήρυνση» του γαλλικού μοντέλου αποτροπής. Παρουσιάζοντας την επικαιροποίηση του γαλλικού πυρηνικού δόγματος σε πυρηνική βάση στις ακτές του Ατλαντικού, ο Μακρόν σημείωσε επίσης ότι μια «σημαντική» αλλαγή θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με Ευρωπαίους συμμάχους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.

Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία, αλλά και η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Δανία, θα μπορούν να συμμετέχουν σε γαλλικές πυρηνικές πολεμικές ασκήσεις, δήλωσε ο Μακρόν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η λήψη αποφάσεων για ενδεχόμενα πυρηνικά πλήγματα θα παραμείνει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Γάλλου προέδρου.

Ο Γάλλος ηγέτης πρόσθεσε επιπλέον ότι θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις που δεν προσδιόρισε, να εγκατασταθούν στρατηγικά μέσα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία θα εντάσσονται σε αυτό που αποκάλεσε νέο δόγμα «προωθημένης αποτροπής».

Επισημαίνεται ότι αν και τόσο η Γαλλία, όσο και η Βρετανία είναι πυρηνικές δυνάμεις, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή πιθανών αντιπάλων - έναν ακρογωνιαίο λίθο της διατλαντικής ασφάλειας εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, η προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και η πιο σκληρή στάση του απέναντι σε παραδοσιακούς συμμάχους, έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

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