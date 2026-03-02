Προσαγωγή Γεωργιανού στα Χανιά για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Στην προσαγωγή ενός υπηκόου Γεωργίας στα Χανιά προχώρησαν οι ελληνικές αρχές ασφαλείας, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατασκοπευτική δράση στην περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου από το Ντύσελντορφ και ταξίδεψε άμεσα για τα Χανιά, όπου είχε κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο κοντά στη ναυτική βάση. Στις 16 Φεβρουαρίου φέρεται να επιχείρησε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Αζέρος, που είχε συλληφθεί πέρυσι για κατασκοπεία και παραμένει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γεωργιανός κυκλοφορούσε με νοικιασμένο όχημα γύρω από τη βάση και εντοπίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου να κινείται ύποπτα κοντά στο αεροπλανοφόρο USS Ford. Επιστρέφοντας στην Αθήνα για να εγκαταλείψει τη χώρα, προσήχθη από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν οπτικό υλικό από τη βάση της Σούδας και το αεροπλανοφόρο, ενώ οι ηλεκτρονικές συσκευές του περιείχαν εφαρμογές που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν. Η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.