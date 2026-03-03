ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή η Βάνα Λαδά
Ειδήσεις
16:26 - 03 Μαρ 2026

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή η Βάνα Λαδά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη ανακοινώνει την απώλεια της συνάδελφου Βασιλείας (Βάνας) Λαδά, η οποία απεβίωσε σήμερα (3/3) σε ηλικία 60 ετών.

Η Βάνα Λαδά γεννήθηκε στους Ωρεούς Ευβοίας το 1966. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της σπούδασε ΜΜΕ και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Urbino της Ιταλίας ενώ αργότερα πήρε πτυχίο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.

Τη δημοσιογραφική της πορεία άρχισε το 1987 από την εφ. «Αυριανή», όπου απασχολήθηκε στο ελεύθερο, το αστυνομικό και επαρχιακό ρεπορτάζ, ενώ παράλληλα εργάστηκε στον Ρ/Σ «Ράδιο Αθήνα». Το 1989 ξεκινά να εργάζεται στην ΕΡΤ ως συντάκτης ειδήσεων στο Πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου αλλά και στην τηλεόραση. Παράλληλα, από το 1990 έως το 1993 εργάστηκε ως συντάκτης στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «ΡΟΗ» καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της επαρχίας. Το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στη Διεύθυνση Πληροφόρησης του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ ενώ είχε συνεργασία και με τον Ρ/Σ Planet.

Η Βάνα Λαδά υπήρξε μια άξια δημοσιογράφος που διακρίθηκε για την επαγγελματική της ευσυνειδησία και τη συναδελφική της συμπεριφορά. Άνθρωπος έντιμος και με συνέπεια, εργατική και φιλότιμη αφήνει πίσω της τις καλύτερες αναμνήσεις στους φίλους και τους συνάδελφους .

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους φίλους και αποχαιρετά την καλή συνάδελφο.

Τα στοιχεία κηδείας της Βάνας Λαδά θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Πιερρακάκη με Φον Ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα: Τι συζητήθηκε
Οικονομία

Συνάντηση Πιερρακάκη με Φον Ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα: Τι συζητήθηκε

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στις 5/3 για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών στη Μέση Ανατολή
Ναυτιλία

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στις 5/3 για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών στη Μέση Ανατολή

Συνάντηση Τραμπ – Μερτς υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Συνάντηση Τραμπ – Μερτς υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς
Ειδήσεις

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα 0,06828 ανά μετοχή για το 2025 – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:33

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Πολιτική
08/06/2026 - 16:09

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:09

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Ναυτιλία
08/06/2026 - 16:04

Celestyal: Αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών εν πλω μέσω της συνεργασίας της με τη Harding+

Οικονομία
08/06/2026 - 15:49

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Οικονομία
08/06/2026 - 15:47

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Πολιτική
08/06/2026 - 15:36

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Μπακογιάννη: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

Οι δύο όψεις της Ελλάδας: Οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά οι πολίτες νιώθουν φτωχότεροι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Πολιτική
08/06/2026 - 15:14

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030

Νομίσματα
08/06/2026 - 15:08

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:56

Υπουργείο Παιδείας: Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 500.000 ευρώ στην Ακαδημία Αθηνών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ