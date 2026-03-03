ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στις 5/3 για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών στη Μέση Ανατολή

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ζήτημα του απεγκλωβισμού Ελλήνων ναυτικών από την περιοχή.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας το σύνολο των πλοίων πανελλαδικά.

«Ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη» η κατάσταση

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ως «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη», τονίζοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή των συγκρούσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πληρωμάτων και επισημαίνει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την προστασία τους.

Καταγγελία για αποστολή πλοίου σε εμπόλεμη ζώνη

Παράλληλα, η ΠΝΟ καταγγέλλει ως «προκλητική» την ενέργεια εταιρείας, η οποία, όπως αναφέρει, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπός της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή όπου μαίνεται ο πόλεμος.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε σχετική καταγγελία μέσω επιστολής, ενώ ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης εταιρείας, που επισκέφθηκε τα γραφεία της, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Τα βασικά αιτήματα

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων της ΠΝΟ είναι:

Ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Η κήρυξη της ευρύτερης ζώνης της Μέσης Ανατολής ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων.

Η λήψη μέτρων από το αρμόδιο υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους.

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των θαλάσσιων μεταφορών στη χώρα, με την ΠΝΟ να διαμηνύει ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των ναυτικών και η αποτροπή περαιτέρω έκθεσής τους σε κίνδυνο.