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Άδωνις - Λαζόπουλος σε νέες περιπέτειες: Κατέθεσε μήνυση ο υπουργός
Πολιτική
19:38 - 05 Μαρ 2026

Άδωνις - Λαζόπουλος σε νέες περιπέτειες: Κατέθεσε μήνυση ο υπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Κρατάει χρόνια η κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη - Λάκη Λαζόπουλου που συχνά πυκνά έχει τις εξάρσεις της. Ο Λαζόπουλος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκπομπής του Αλ Τσαντίρι την Τετάρτη (4/3) σχολιάζοντας τον υπουργό Υγείας, ο οποίος απαντά με μήνυση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από μία ανάρτηση στα social media στην οποία αναφέρει:

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ. Η επίθεση αυτή κατά τη γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για τη μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης, καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι τη σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο».

Ο Λαζόπουλος παρουσίασε βίντεο με αντιφατικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη από την περίοδο που ήταν στο ΛΑΟΣ και ασκούσε έντονη κριτική στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τώρα αποθεώνει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgua880p13wp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επίσης, έπαιξε βίντεο από λαϊκή αγορά της Αθήνας στο οποίο ο κόσμος εκφράστηκε ιδιαίτερα σκληρά για τον υπουργό Υγείας, ο οποίος ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από μία αναφορά του παρουσιαστή, ο οποίος χαρακτηριστικά είπε:

«Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dguaef8zqmi9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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