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ΥΠΕΞ: Επαναπατρισμός Ελλήνων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πτήση Emirates το Σάββατο 7/3
Ειδήσεις
12:22 - 06 Μαρ 2026

ΥΠΕΞ: Επαναπατρισμός Ελλήνων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πτήση Emirates το Σάββατο 7/3

Reporter.gr Newsroom
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Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του το ΥΠΕΞ: «Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . (Παρακαλείστε στο θέμα να περιέχεται η φράση ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES).

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου».

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