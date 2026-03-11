ΔΥΠΑ: Μεγάλη ζήτηση για το voucher κατάρτισης - Λήγουν σήμερα (11/3) οι αιτήσεις

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς σήμερα, (11/3) και ώρα 12:00, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο voucher.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής υποψηφίων, η διαδικασία συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό αιτήσεων. Η κατάρτιση του Μητρώου Ωφελούμενων – στο οποίο θα περιλαμβάνονται όσοι εγκρίθηκαν αλλά και όσοι αποκλείστηκαν – θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα αφορά τα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε τομείς με υψηλή ζήτηση», με ιδιαίτερη έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και σε γνώσεις οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), στο πλαίσιο της Δράσης 16913. Η πρωτοβουλία προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από εργαζόμενους που επιθυμούν να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα αιτήσεων

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 10 Μαρτίου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της υπηρεσίας παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, εξαιτίας της ιδιαίτερα αυξημένης επισκεψιμότητας από την πρώτη στιγμή έναρξης της διαδικασίας.

Οι τεχνικές ομάδες προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της και λίγο αργότερα το σύστημα τέθηκε ξανά σε λειτουργία.

Η υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρόνο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς να επηρεαστούν από τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, ενώ αναμένεται και νέα σχετική ενημέρωση.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα γίνει μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης:

149 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης που θα διεξαχθούν από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν θα λάβουν πλήρως το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ μικτά.